اشتية يدعو الاتحاد الأوروبي لدعم ميزانية لجنة الانتخابات وإرسال مراقبين دوليين

اشتية لدى استقباله مسؤول في الاتحاد الأوروبي

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رام الله - دنيا الوطن

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، آخر التطورات المتعلقة بعقد الانتخابات العامة في فلسطين، وسبل دعمها من قبل الاتحاد الأوروبي.



وشدد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه في مدينة رام الله، اليوم الأحد، على أن الحكومة تعمل بكل طاقتها لإنجاح إجراء الانتخابات.



وقال اشتيه: "بالنسبة لنا، إجراء الانتخابات أمر وجودي، تتمثل أهميته في إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، وحماية شعبنا وحقوقه الديمقراطية".



ودعا رئيس الوزراء الاتحاد الأوروبي إلى توفير كافة أشكال الدعم والمساندة التي تحتاجها العملية الانتخابية، بما في ذلك دعم ميزانية لجنة الانتخابات، وإرسال مراقبين دوليين للإشراف على العملية الانتخابية.



وجدد اشتيه تأكيده على ضرورة الضغط على إسرائيل، لتمكين أهلنا في القدس من المشاركة في الانتخابات، بالترشح والانتخاب.



من جانبه، أكد بورغسدورف دعم الاتحاد الأوروبي، ومساندته لإجراء الانتخابات العامة بفلسطين، واستعداده لتوفير الرقابة والدعم الفني للجنة الانتخابات المركزية.