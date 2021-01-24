دولي

إسرائيل: اكتشاف خمس حالات جديدة بالطفرة الجنوب أفريقية لفيروس (كورونا)

إسرائيل: اكتشاف خمس حالات جديدة بالطفرة الجنوب أفريقية لفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، باكتشاف خمس حالات إصابة جديدة بالطفرة الجنوب أفريقية لفيروس (كورونا).

وأضافت: بأن الحالات الخمس، لدى أشخاص عادوا من جنوب أفريقيا أو دبي، مشيرة إلى أنه يدور الحديث حالياً عن 27 مريضاً مؤكداً مع الطفرة الجديدة، في تسع سلاسل عدوى.

وأعرب المدير العام لوزارة الصحة في إسرائيل، حيزي ليفي، عن التفاؤل من انخفاض مؤشر تكاثر العدوى، محذراً مع ذلك من إمكانية تشكل سلالة إسرائيلية من الفيروس في ظل استمرار تفشيه في إسرائيل.

من جهته، قال نائب مدير عام وزارة الصحة، ايتمار غروتو: إنه لا يوجد إثبات حتى الآن على تطور سلالة إسرائيلية للفيروس.

وأضاف: أنه من المعلومات المتوفرة حالياً فإن التطعيم ضد كورونا يمنع انتقال العدوى، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

أخبار ذات صلة

إسرائيل: المصادقة على إغلاق مطار بن غوريون أمام الرحلات الجوية بسبب (كورونا)

إسرائيل: المصادقة على إغلاق مطار بن غوريون أمام الرحلات الجوية بسبب (كورونا)

حكومة الاحتلال تصادق على اتفاقية إقامة العلاقات مع المغرب

حكومة الاحتلال تصادق على اتفاقية إقامة العلاقات مع المغرب

روسيا تُسجل أكثر من 490 وفاة و21 ألف إصابة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة

روسيا تُسجل أكثر من 490 وفاة و21 ألف إصابة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة

زلزال قوي قبالة سواحل تشيلي والسلطات تُحذر من تسونامي

زلزال قوي قبالة سواحل تشيلي والسلطات تُحذر من تسونامي

تفجير وأعمال تخريب في كنيسة بولاية لوس أنجلوس الأمريكية

تفجير وأعمال تخريب في كنيسة بولاية لوس أنجلوس الأمريكية

(هآرتس): إسرائيل توافق على نشر القبة الحديدية بالخليج

(هآرتس): إسرائيل توافق على نشر القبة الحديدية بالخليج

&#34;كورونا عالميا&#34;: نحو 2 مليون و131 ألف وفاة و99 مليوناً و338 ألف إصابة

"كورونا عالميا": نحو 2 مليون و131 ألف وفاة و99 مليوناً و338 ألف إصابة

إسرائيل تخشى طفرات (كورونا) القادمة من مطار (بن غوريون)

إسرائيل تخشى طفرات (كورونا) القادمة من مطار (بن غوريون)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

رئيس سلطة المياه يبحث مع نظيره السعودي آفاق تعزيز التعاون الثنائي بالمجال المائي

رئيس سلطة المياه يبحث مع نظيره السعودي آفاق تعزيز التعاون الثنائي بالمجال المائي

&#34;الاقتصاد&#34; والمجلس الأعلى للإبداع والتميز يتفقان على إعداد مسودة قانون للشركات الناشئة

"الاقتصاد" والمجلس الأعلى للإبداع والتميز يتفقان على إعداد مسودة قانون للشركات الناشئة

نادي الأسير: إغلاق الاحتلال ملف التحقيق بقضية العربيد تشريع جديد لسياسة التعذيب القائمة

نادي الأسير: إغلاق الاحتلال ملف التحقيق بقضية العربيد تشريع جديد لسياسة التعذيب القائمة

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبتين غير قانونيتين في جنين

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبتين غير قانونيتين في جنين

سلفيت: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

سلفيت: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

الشرطة تقبض على مطلوبين وتضبط مركبات غير قانونية في بيت لحم

الشرطة تقبض على مطلوبين وتضبط مركبات غير قانونية في بيت لحم

الخليل: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتتلف مركبات غير قانونية

الخليل: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتتلف مركبات غير قانونية

رام الله: قوات الاحتلال تقتحم قرية دير أبو مشعل

رام الله: قوات الاحتلال تقتحم قرية دير أبو مشعل

منوعات

مجدداً.. ياسمين عبد العزيز تكيد ريهام حجاج.. فما السبب ؟

مجدداً.. ياسمين عبد العزيز تكيد ريهام حجاج.. فما السبب ؟

شاهد: ايمان السيد تحذر ياسمين عبد العزيز &#34;القط صار فار&#34;

شاهد: ايمان السيد تحذر ياسمين عبد العزيز "القط صار فار"

ريهام عبد الغفور تكشف موقفها من المشاهد الجريئة والقبلات

ريهام عبد الغفور تكشف موقفها من المشاهد الجريئة والقبلات

شاهد: مي كساب &#34;الراجل لازم يخضع للرقابة&#34;

شاهد: مي كساب "الراجل لازم يخضع للرقابة"

وفاة المذيع الأشهر (لاري كينج) بسبب فيروس (كورونا)

وفاة المذيع الأشهر (لاري كينج) بسبب فيروس (كورونا)

مروة الأطرش: المرض منعني من الحب والزواج

مروة الأطرش: المرض منعني من الحب والزواج

شاهد: ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد زوجها بـ&#34;القبلات&#34;

شاهد: ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد زوجها بـ"القبلات"

دينا فؤاد: الحلقات الأخيرة بمسلسل &#34;جمال الحريم&#34; ستشهد تصاعداً في الأحداث الدرامية

دينا فؤاد: الحلقات الأخيرة بمسلسل "جمال الحريم" ستشهد تصاعداً في الأحداث الدرامية

شاهد: زوج ريهام عبد الغفور &#34;عاكستها بالأول لكن هي ضحكت عليا وتزوجتني&#34;

شاهد: زوج ريهام عبد الغفور "عاكستها بالأول لكن هي ضحكت عليا وتزوجتني"

أرباح (نتفليكس) السنوية من المشاهدات.. وضرائب مليونية للمملكة المتحدة

أرباح (نتفليكس) السنوية من المشاهدات.. وضرائب مليونية للمملكة المتحدة

عربي

أمير الكويت يُعين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيساً للوزراء

أمير الكويت يُعين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيساً للوزراء

مصر تبدأ حملة التطعيم ضد (كورونا)

مصر تبدأ حملة التطعيم ضد (كورونا)

بعد الهجوم المزدوج.. إجراءات أمنية غير مسبوقة في بغداد

بعد الهجوم المزدوج.. إجراءات أمنية غير مسبوقة في بغداد

مصر: السجن المشدد لـ 23 عنصراً في &#34;الإخوان المسلمين&#34;

مصر: السجن المشدد لـ 23 عنصراً في "الإخوان المسلمين"