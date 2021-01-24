إسرائيل: اكتشاف خمس حالات جديدة بالطفرة الجنوب أفريقية لفيروس (كورونا)





وأضاف: أنه من المعلومات المتوفرة حالياً فإن التطعيم ضد كورونا يمنع انتقال العدوى، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، باكتشاف خمس حالات إصابة جديدة بالطفرة الجنوب أفريقية لفيروس (كورونا).وأضافت: بأن الحالات الخمس، لدى أشخاص عادوا من جنوب أفريقيا أو دبي، مشيرة إلى أنه يدور الحديث حالياً عن 27 مريضاً مؤكداً مع الطفرة الجديدة، في تسع سلاسل عدوى.وأعرب المدير العام لوزارة الصحة في إسرائيل، حيزي ليفي، عن التفاؤل من انخفاض مؤشر تكاثر العدوى، محذراً مع ذلك من إمكانية تشكل سلالة إسرائيلية من الفيروس في ظل استمرار تفشيه في إسرائيل.من جهته، قال نائب مدير عام وزارة الصحة، ايتمار غروتو: إنه لا يوجد إثبات حتى الآن على تطور سلالة إسرائيلية للفيروس.