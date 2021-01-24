شؤون فلسطينية

مركز حقوقي يطالب بالتحقيق في حادث انفجار بيت حانون وضمان عدم تكراره

مركز حقوقي يطالب بالتحقيق في حادث انفجار بيت حانون وضمان عدم تكراره
جانب من انفجار بيت حانون
رام الله - دنيا الوطن
طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بالتحقيق في حادث الانفجار الذي وقع في منزل مأهول في مطقة سكنية في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، وأدى إلى إصابة العشرات من المواطنين جلهم من الأطفال والنساء، وإلحاق أضرار بعدد من المنازل السكنية، ونشر نتائج التحقيق على الملأ، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تحول دون تكراره.

وقال المركز في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه وبحسب المعلومات الميدانية التي جمعها المركز، فقد وقع انفجار عند حوالي الساعة 8:20 من صباح يوم السبت الموافق 23/1/2021، في منزل أحد المواطنين ويقع في حي أبو عودة غرب مركز شرطة بيت حانون في المدينة، بمحافظة شمال غزة، ما أدى إلى إصابة (47) مواطناً، من بينهم (19) أطفال، و(15) نساء. وتعرّض المنزل المكون من ثلاث طبقات إلى انهيار كلّي، فيما لحقت أضرار جزئية في ستة منازل مجاورة، ومدرسة ذكور بيت حانون الإعدادية ب للاجئين، ومستشفى بيت حانون، ونادي شباب بيت حانون الأهلي، ومركز شرطة بيت حانون. من جهتها وصفت المصادر الطبية في مستشفى بيت حانون الإصابات بـ (1) خطيرة، (22) متوسطة، (24) طفيفة.

ووفق البيان ينظر مركز الميزان لحقوق الإنسان، ببالغ القلق لحادث الانفجار حيث تكرر في مرات سابقة حوادث انفجارات داخلية في منازل وسط أحياء سكنية مكتظة لأسباب مختلفة من بينها وجود مواد متفجرة في مناطق سكنية ومأهولة سوء تخزينها أو غير ذلك من الأسباب، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين، وتدمير منازل وممتلكات عامة وخاصة. إن هذه الحوادث تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. 

وتابع البيان: يكرر مركز الميزان دعوته لإجراء تحقيق شامل وجدي في هذا الحادث ونشر نتائج التحقيق على الملأ، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكراره حفاظاً على حياة المواطنين وممتلكاتهم.

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