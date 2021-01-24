"التربية" و"الشبان المسيحية" توقعان مذكرة لترميم وصيانة مدارس في ضواحي القدس











رام الله - دنيا الوطنوقّعت وزارة التربية والتعليم وجمعية الشبان المسيحية/ برنامج المرأة التنموي، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لترميم وصيانة مدارس في بيت دقو، وبيت عنان، وبيت سوريك، وبّدو، والقبيبة بمديرية ضواحي القدس.ووقع الاتفاقية نيابةً عن وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، مدير عام الأبنية في "التربية" وسام نخلة، ومن "الشبان المسيحية" مي جرار.وأكد الجانبان أهمية هذه المذكرة؛ التي تستهدف تنفيذ أعمال بُنية تحتية في مدارس هي بحاجة لصيانة وترميم، خاصةً في ضواحي القدس، بما يضمن تطوير البُنية التحتية المدرسية، لضما ن توفير التعليم النوعي للطلبة في ظل بيئة جاذبة ومحفزة.