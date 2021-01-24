"التربية" تتسلم مشروع إنشاء مدرسة حبلة الأساسية للبنات



وتبلغ مساحة المدرسة 2100 متر مربع، وتتكون من 12 غرفة صفية، إضافةً لصف تمهيدي، وكافة الغرف الإدارية والتخصصية، ومناطق خضراء مزروعة، وساحات ومرافق، وهي تخدم طالبات المرحلة الأساسية من الصفوف 1-4 والصف التمهيدي، وتستوعب حوالي 480 طالبة.



وأكدت الوزارة أن تصميم المشروع راعى جميع متطلبات ومعايير البناء الأخضر المستدام، والذي تسعى الوزارة لتعزيزه في المشاريع المُنجزة؛ بما يسهم في توفير تعليم نوعي ضمن بيئة مدرسية جاذبة ومحفزة، بما يؤكد حرص الوزارة على الارتقاء بالبُنية التحتية للمدارس وفق أفضل الأنظمة العالمية.



وأكدت الوزارة أن تصميم المشروع راعى جميع متطلبات ومعايير البناء الأخضر المستدام، والذي تسعى الوزارة لتعزيزه في المشاريع المُنجزة؛ بما يسهم في توفير تعليم نوعي ضمن بيئة مدرسية جاذبة ومحفزة، بما يؤكد حرص الوزارة على الارتقاء بالبُنية التحتية للمدارس وفق أفضل الأنظمة العالمية.

رام الله - دنيا الوطنتسلّمت وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارة العامة للأبنية، اليوم، مشروع إنشاء وتشطيب مبنى مدرسة حبلة الأساسية للبنات في مديرية تربية قلقيلية، وذلك بدعم من صندوق النقد العربي وبإدارة البنك الإسلامي للتنمية، إذ بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع مليوناً و100 ألف دولار، إضافةً إلى تزويد الغرف الصفية والمرافق بالأثاث والتجهيزات.