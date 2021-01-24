شؤون فلسطينية

إصابة أسير بـ (كورونا) في قسم (14) بسجن "عوفر"

إصابة أسير بـ (كورونا) في قسم (14) بسجن "عوفر"
رام الله - دنيا الوطن
أصيب أسير بفيروس (كورونا) في قسم (14) أو ما يُسمى بـ "معبار" سجن "عوفر"، المخصص للأسرى المعتقلين حديثا.

وقال نادي الأسير في بيان له، اليوم الأحد، إن استمرار تسجيل مزيد من الإصابات بين صفوف الأسرى، يُفسر حالة المماطلة والاستهتار التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعدم توفير الإجراءات الوقائية اللازمة داخل أقسام الأسرى، عدا عن استمرار عمليات الاعتقال اليومية المستمرة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وتابع أن جزءا كبيرا من الأسرى تلقوا اللقاح في سجون عدة، بعد ضغوط من مؤسسات حقوقية على إدارة سجون الاحتلال، وتصاعدت على وجه الخصوص بعد التصريحات العنصرية التي أطلقها "وزير أمن الاحتلال"، وحرض خلالها على حرمان الأسرى من اللقاح.

وأكد نادي الأسير، أن ظروفا قاسية ومأساوية يعيشها الأسرى المصابون في أقسام العزل، خاصة في قسم (8) في ريمون، الذي خصصته إدارة السجون لعزل المصابين.

وأوضح أن جزءا من الأسرى في السجن المذكور، رفضوا أخذ عينات منهم، حتى لا يتم نقلهم إلى ذلك القسم، الذي تحول لأداة تنكيل ممنهجة بحقهم، عنوانها الأساسي العزل المضاعف، واحتجازهم فيه دون أدنى شروط الرعاية الصحية، ودون معرفة تفاصيل دقيقة عن وضعهم الصحي.

يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) بين صفوف الأسرى في سجون الاحتلال تجاوزت الـ300، أعلاها سُجلت في سجن "جلبوع" في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، يليه من حيث العدد سجني "النقب، وريمون".

واستعرض نادي الأسير مجددا جملة من الحقائق، التي رصدها على مدار الأشهر الماضية على صعيد واقع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي مع انتشار الوباء منها: تحويل الوباء إلى أداة تنكيل وقمع، عبر المماطلة في توفير الإجراءات الوقائية اللازمة في أقسام الأسرى كمواد التنظيف والتعقيم، واحتجاز العشرات من المعتقلين الجدد في مراكز توقيف لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية.

واستمرت إدارة سجون الاحتلال بممارسة سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى، ووضعهم في عزل مضاعف، ضمن إجراءاتها المرتبطة بالوباء، وحرمتهم من التواصل مع عائلاتهم بعد أن أوقفت زياراتهم لفترة، وكذلك منعهم من لقاء المحامين، واستمرارها في احتكار رواية الوباء، وعرقلة التواصل بين الأسرى، وعائلاتهم ومحاميهم من جهة أخرى.

وجدد نادي الأسير مطالبته، بضرورة وجود لجنة طبية محايدة تشرف على الأسرى صحيا لاسيما فيما يتعلق بأخذ عينات الأسرى ونتائجها، والاطلاع على أماكن احتجاز المخالطين والمصابين بالفيروس، التي تسميها إدارة السجون "بالحجر الصحي"، والضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السّن على وجه الخصوص.

أخبار ذات صلة

&#34;النقل المواصلات&#34;: جهود لإلزام مركبات السفريات الخاصة بتشغيل العداد

"النقل المواصلات": جهود لإلزام مركبات السفريات الخاصة بتشغيل العداد

لجنة الانتخابات تسلم الاتحاد والبرلمان الأوروبي دعوة رسمية للرقابة على الانتخابات الفلسطينية

لجنة الانتخابات تسلم الاتحاد والبرلمان الأوروبي دعوة رسمية للرقابة على الانتخابات الفلسطينية

هشام كحيل: 35 ألف مسجل جديد و40 ألفاَ حدّثوا بياناتهم

هشام كحيل: 35 ألف مسجل جديد و40 ألفاَ حدّثوا بياناتهم

هيئة الأسرى: 140 أسيراً بسجن (جلبوع) تلقوا اللقاح ضد (كورونا)

هيئة الأسرى: 140 أسيراً بسجن (جلبوع) تلقوا اللقاح ضد (كورونا)

إعلام الأسرى يُحذر من تدهور الأوضاع الصحية للأسرى المصابين بـ (كورونا) بسجن &#34;ريمون&#34;

إعلام الأسرى يُحذر من تدهور الأوضاع الصحية للأسرى المصابين بـ (كورونا) بسجن "ريمون"

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: 869 عملية هدم واقتلاع وتكسير 6507 شجرات بالعام الماضي

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: 869 عملية هدم واقتلاع وتكسير 6507 شجرات بالعام الماضي

مندلبليت يقرر إغلاق التحقيق ضد محققي (شاباك) عذّبوا الأسير العربيد

مندلبليت يقرر إغلاق التحقيق ضد محققي (شاباك) عذّبوا الأسير العربيد

نقابة عمال وموظفي مستشفى المقاصد يعلنون الإضراب الشامل ابتداءً من صباح الغد

نقابة عمال وموظفي مستشفى المقاصد يعلنون الإضراب الشامل ابتداءً من صباح الغد

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

إصابة أسير بـ (كورونا) في قسم (14) بسجن &#34;عوفر&#34;

إصابة أسير بـ (كورونا) في قسم (14) بسجن "عوفر"

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: 869 عملية هدم واقتلاع وتكسير 6507 شجرات بالعام الماضي

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: 869 عملية هدم واقتلاع وتكسير 6507 شجرات بالعام الماضي

مندلبليت يقرر إغلاق التحقيق ضد محققي (شاباك) عذّبوا الأسير العربيد

مندلبليت يقرر إغلاق التحقيق ضد محققي (شاباك) عذّبوا الأسير العربيد

فلسطين تسجيل 11 حالة وفاة و533 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تسجيل 11 حالة وفاة و533 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

التنمية: إعادة الصرف لـ 360 أسرة محجوبة لبرنامج التحويلات النقدية بالدفعة المقبلة

التنمية: إعادة الصرف لـ 360 أسرة محجوبة لبرنامج التحويلات النقدية بالدفعة المقبلة

هشام كحيل: الانتخابات الفلسطينية ستشهد حضورًا عالميًا غير مسبوق

هشام كحيل: الانتخابات الفلسطينية ستشهد حضورًا عالميًا غير مسبوق

الشقيقان قواسمة من الخليل يدخلان أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

الشقيقان قواسمة من الخليل يدخلان أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

منوعات

مجدداً.. ياسمين عبد العزيز تكيد ريهام حجاج.. فما السبب ؟

مجدداً.. ياسمين عبد العزيز تكيد ريهام حجاج.. فما السبب ؟

شاهد: ايمان السيد تحذر ياسمين عبد العزيز &#34;القط صار فار&#34;

شاهد: ايمان السيد تحذر ياسمين عبد العزيز "القط صار فار"

ريهام عبد الغفور تكشف موقفها من المشاهد الجريئة والقبلات

ريهام عبد الغفور تكشف موقفها من المشاهد الجريئة والقبلات

شاهد: مي كساب &#34;الراجل لازم يخضع للرقابة&#34;

شاهد: مي كساب "الراجل لازم يخضع للرقابة"

وفاة المذيع الأشهر (لاري كينج) بسبب فيروس (كورونا)

وفاة المذيع الأشهر (لاري كينج) بسبب فيروس (كورونا)

مروة الأطرش: المرض منعني من الحب والزواج

مروة الأطرش: المرض منعني من الحب والزواج

شاهد: ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد زوجها بـ&#34;القبلات&#34;

شاهد: ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد زوجها بـ"القبلات"

دينا فؤاد: الحلقات الأخيرة بمسلسل &#34;جمال الحريم&#34; ستشهد تصاعداً في الأحداث الدرامية

دينا فؤاد: الحلقات الأخيرة بمسلسل "جمال الحريم" ستشهد تصاعداً في الأحداث الدرامية

شاهد: زوج ريهام عبد الغفور &#34;عاكستها بالأول لكن هي ضحكت عليا وتزوجتني&#34;

شاهد: زوج ريهام عبد الغفور "عاكستها بالأول لكن هي ضحكت عليا وتزوجتني"

أرباح (نتفليكس) السنوية من المشاهدات.. وضرائب مليونية للمملكة المتحدة

أرباح (نتفليكس) السنوية من المشاهدات.. وضرائب مليونية للمملكة المتحدة

عربي

بعد الهجوم المزدوج.. إجراءات أمنية غير مسبوقة في بغداد

بعد الهجوم المزدوج.. إجراءات أمنية غير مسبوقة في بغداد

مصر: السجن المشدد لـ 23 عنصراً في &#34;الإخوان المسلمين&#34;

مصر: السجن المشدد لـ 23 عنصراً في "الإخوان المسلمين"

العراق: مقتل 11 عنصرًا من &#34;الحشد الشعبي&#34; في مواجهات عنيفة مع تنظيم الدولة

العراق: مقتل 11 عنصرًا من "الحشد الشعبي" في مواجهات عنيفة مع تنظيم الدولة

مصر: فرض حظر التجول في مناطق شمالي سيناء

مصر: فرض حظر التجول في مناطق شمالي سيناء