شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات تسلم الاتحاد والبرلمان الأوروبي دعوة رسمية للرقابة على الانتخابات الفلسطينية

لجنة الانتخابات تسلم الاتحاد والبرلمان الأوروبي دعوة رسمية للرقابة على الانتخابات الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
سلمت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأحد، دعوة رسمية للاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي للرقابة على الانتخابات الفلسطينية 2021.

وأكد رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر خلال تسليم الدعوتين لممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف في مقر اللجنة بمدينة البيرة، على أهمية الرقابة الدولية على العملية الانتخابية، لا سيما الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر شريكاً مهماً للجنة على مدار السنوات الماضية. داعياً كافة الجهات والمؤسسات الدولية للمشاركة في الرقابة على العملية الانتخابية.

بدوره، أشاد بورغسدورف بجهود لجنة الانتخابات المركزية وطواقمها في التحضير للانتخابات رغم كل الصعوبات التي تواجهها، مؤكداً على دعم الاتحاد الأوروبي لعقد انتخابات نزيهة وشفافة وفق المعايير الدولية، مشيراً إلى ضرورة مشاركة كل المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بالعملية الانتخابية؛ ترشحاً وانتخاباً.

يذكر أن لجنة الانتخابات تدعو في بداية أي عملية انتخابية، الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية العاملة في مجال الديمقراطية والحكم الرشيد، للتقدم بطلب اعتماد كهيئة رقابة ما يمكنهم من يمكنهم من الدخول إلى المراكز الانتخابية للاطلاع على سير العملية الانتخابية والتأكد من نزاهتها وشفافيتها.

أخبار ذات صلة

&#34;النقل المواصلات&#34;: جهود لإلزام مركبات السفريات الخاصة بتشغيل العداد

"النقل المواصلات": جهود لإلزام مركبات السفريات الخاصة بتشغيل العداد

إصابة أسير بـ (كورونا) في قسم (14) بسجن &#34;عوفر&#34;

إصابة أسير بـ (كورونا) في قسم (14) بسجن "عوفر"

هشام كحيل: 35 ألف مسجل جديد و40 ألفاَ حدّثوا بياناتهم

هشام كحيل: 35 ألف مسجل جديد و40 ألفاَ حدّثوا بياناتهم

هيئة الأسرى: 140 أسيراً بسجن (جلبوع) تلقوا اللقاح ضد (كورونا)

هيئة الأسرى: 140 أسيراً بسجن (جلبوع) تلقوا اللقاح ضد (كورونا)

إعلام الأسرى يُحذر من تدهور الأوضاع الصحية للأسرى المصابين بـ (كورونا) بسجن &#34;ريمون&#34;

إعلام الأسرى يُحذر من تدهور الأوضاع الصحية للأسرى المصابين بـ (كورونا) بسجن "ريمون"

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: 869 عملية هدم واقتلاع وتكسير 6507 شجرات بالعام الماضي

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: 869 عملية هدم واقتلاع وتكسير 6507 شجرات بالعام الماضي

مندلبليت يقرر إغلاق التحقيق ضد محققي (شاباك) عذّبوا الأسير العربيد

مندلبليت يقرر إغلاق التحقيق ضد محققي (شاباك) عذّبوا الأسير العربيد

نقابة عمال وموظفي مستشفى المقاصد يعلنون الإضراب الشامل ابتداءً من صباح الغد

نقابة عمال وموظفي مستشفى المقاصد يعلنون الإضراب الشامل ابتداءً من صباح الغد

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

إصابة أسير بـ (كورونا) في قسم (14) بسجن &#34;عوفر&#34;

إصابة أسير بـ (كورونا) في قسم (14) بسجن "عوفر"

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: 869 عملية هدم واقتلاع وتكسير 6507 شجرات بالعام الماضي

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: 869 عملية هدم واقتلاع وتكسير 6507 شجرات بالعام الماضي

مندلبليت يقرر إغلاق التحقيق ضد محققي (شاباك) عذّبوا الأسير العربيد

مندلبليت يقرر إغلاق التحقيق ضد محققي (شاباك) عذّبوا الأسير العربيد

فلسطين تسجيل 11 حالة وفاة و533 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تسجيل 11 حالة وفاة و533 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

التنمية: إعادة الصرف لـ 360 أسرة محجوبة لبرنامج التحويلات النقدية بالدفعة المقبلة

التنمية: إعادة الصرف لـ 360 أسرة محجوبة لبرنامج التحويلات النقدية بالدفعة المقبلة

هشام كحيل: الانتخابات الفلسطينية ستشهد حضورًا عالميًا غير مسبوق

هشام كحيل: الانتخابات الفلسطينية ستشهد حضورًا عالميًا غير مسبوق

الشقيقان قواسمة من الخليل يدخلان أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

الشقيقان قواسمة من الخليل يدخلان أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

منوعات

مجدداً.. ياسمين عبد العزيز تكيد ريهام حجاج.. فما السبب ؟

مجدداً.. ياسمين عبد العزيز تكيد ريهام حجاج.. فما السبب ؟

شاهد: ايمان السيد تحذر ياسمين عبد العزيز &#34;القط صار فار&#34;

شاهد: ايمان السيد تحذر ياسمين عبد العزيز "القط صار فار"

ريهام عبد الغفور تكشف موقفها من المشاهد الجريئة والقبلات

ريهام عبد الغفور تكشف موقفها من المشاهد الجريئة والقبلات

شاهد: مي كساب &#34;الراجل لازم يخضع للرقابة&#34;

شاهد: مي كساب "الراجل لازم يخضع للرقابة"

وفاة المذيع الأشهر (لاري كينج) بسبب فيروس (كورونا)

وفاة المذيع الأشهر (لاري كينج) بسبب فيروس (كورونا)

مروة الأطرش: المرض منعني من الحب والزواج

مروة الأطرش: المرض منعني من الحب والزواج

شاهد: ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد زوجها بـ&#34;القبلات&#34;

شاهد: ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد زوجها بـ"القبلات"

دينا فؤاد: الحلقات الأخيرة بمسلسل &#34;جمال الحريم&#34; ستشهد تصاعداً في الأحداث الدرامية

دينا فؤاد: الحلقات الأخيرة بمسلسل "جمال الحريم" ستشهد تصاعداً في الأحداث الدرامية

شاهد: زوج ريهام عبد الغفور &#34;عاكستها بالأول لكن هي ضحكت عليا وتزوجتني&#34;

شاهد: زوج ريهام عبد الغفور "عاكستها بالأول لكن هي ضحكت عليا وتزوجتني"

أرباح (نتفليكس) السنوية من المشاهدات.. وضرائب مليونية للمملكة المتحدة

أرباح (نتفليكس) السنوية من المشاهدات.. وضرائب مليونية للمملكة المتحدة

عربي

بعد الهجوم المزدوج.. إجراءات أمنية غير مسبوقة في بغداد

بعد الهجوم المزدوج.. إجراءات أمنية غير مسبوقة في بغداد

مصر: السجن المشدد لـ 23 عنصراً في &#34;الإخوان المسلمين&#34;

مصر: السجن المشدد لـ 23 عنصراً في "الإخوان المسلمين"

العراق: مقتل 11 عنصرًا من &#34;الحشد الشعبي&#34; في مواجهات عنيفة مع تنظيم الدولة

العراق: مقتل 11 عنصرًا من "الحشد الشعبي" في مواجهات عنيفة مع تنظيم الدولة

مصر: فرض حظر التجول في مناطق شمالي سيناء

مصر: فرض حظر التجول في مناطق شمالي سيناء