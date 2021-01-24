هشام كحيل: 35 ألف مسجل جديد و40 ألفاَ حدّثوا بياناتهم

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، أن 35 ألف مواطن جديد، سجلوا بياناتهم في سجل الناخبين الأسبوع الماضي.



وأوضح كحيل، خلال تصريحات صحفية، أن نحو 40 ألف مواطن، أجروا تغييرًا على معلوماتهم في الموقع الإلكتروني خلال ذات المدة الزمنية، مشيرًا إلى أن نصف مليون زاروا الموقع، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز)



وأعلن كحيل، أن اللجنة، ستفتح في 10 شباط/ فبراير المقبل عددًا محدودًا من مراكز التسجيل والاستعلام في المناطق، بغية تشجيع التسجيل، وقال: "ستكون محددة ووفق قيود وقائية".



وذكر، أن اللجنة لم تفتح بعد عملية تسجيل الناخبين، لكنها متاحة منذ عام 2017 عبر الموقع الإلكتروني، خاصة مع تفشي فيروس (كورونا).



وأشار إلى أن نسبة التسجيل عالية، وهي متزامنة مع تحديث سنوي مستمر لبيانات 2 مليون و200 ألف فلسطيني، متوقعًا أن تشهد الأيام المقبلة، تسجيلًا أوسع مع فتح المراكز.



وينتظر أن تجري الانتخابات التشريعية بموجب المرسوم الرئاسي بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.



وسيتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني، حيثما أمكن.



وبدورها، رحبت حركة (حماس) بصدور المراسيم الرئاسية بشأن الانتخابات العامة، وأكدت حرصها الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق، بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه.