شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: 140 أسيراً بسجن (جلبوع) تلقوا اللقاح ضد (كورونا)

هيئة الأسرى: 140 أسيراً بسجن (جلبوع) تلقوا اللقاح ضد (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن 140 أسيراً في سجن (جلبوع)، تلقوا اللقاح ضد عدوى فيروس (كورونا).

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد: إن إدارة سجون الاحتلال، بدأت بإعطاء اللقاح للأسرى منذ الأسبوع الماضي، في سجون عدة منها: (عسقلان، وهدريم، والدامون)، وذلك بعد مطالبات عديدة من قبل مؤسسات حقوقية وقانونية، بضرورة توفير اللقاح لهم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وكانت حكومة الاحتلال، أصدرت قراراً في وقت سابق، بحرمان الأسرى الفلسطينيين من تلقي لقاح ضد فيروس (كورونا)، والاكتفاء بتطعيم عناصر إدارة السجون فقط.

وأضافت، أن حالة القلق لا تزال قائمة بين صفوف الأسرى، بشأن قضية التطعيم ضد فيروس (كورونا)، لا سيما مع التجربة التاريخية الطويلة المرتبطة بسياسات إدارة سجون الاحتلال بحقهم، ومنها سياسة الإهمال الطبي المتعمد، واستخدام أجسادهم كحقول للتجارب، ما دفع 120 أسيراً في (جلبوع) لرفض تلقي اللقاح.

وطالبت الهيئة منظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بضرورة وجود لجنة طبية محايدة تشرف على تطعيم للأسرى، وتتابع أوضاعهم الصحية، خاصة أن إدارة سجون الاحتلال، تتعمد تحويل الوباء لأداة قمع وتنكيل بحقهم، وتواصل إهمال أوضاعهم بشكل مقصود بحرمانهم من وسائل الوقاية والسلامة العامة، وتماطل بأخذ العينات منهم في حال ظهور أعراض الفيروس عليهم، عدا عن زجهم بظروف اعتقالية قاسية تجعل من السجون بيئة خصبة لانتشار المرض.

الجدير ذكره، أن أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) تجاوزت 300 بين صفوف الأسرى في سجون الاحتلال.

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