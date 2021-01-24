روسيا تُسجل أكثر من 490 وفاة و21 ألف إصابة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت السلطات الصحية الروسية، خلال اليوم الأخير أكثر من 490 وفاة، و21 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأحد، عن رصد 21127 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقابل 20921 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 10.9% من المرضى الجدد.



وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ 85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (3069 حالة)، وثاني أكبر مدن البلاد، سان بطرسبورغ (2929 حالة).



وسجلت السلطات الصحية الروسية، خلال آخر 24 ساعة 491 وفاة جديدة ناجمة عن مرض (كوفيد- 19) الذي يسببه فيروس (كورونا) مقابل 559 وفاة أمس، فيما تماثل 22445 مريضاً للشفاء.



وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي المستجد، التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة، ثلاثة ملايين و719400 إصابة مؤكدة، منها 69462 حالة وفاة، و518178 حالة نشطة، وثلاثة ملايين و131760 حالة شفاء.



وأجري في روسيا، حتى اليوم، أكثر من 99.3 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ (كورونا)، منها 441 ألفاً خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 646 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.



وسجلت روسيا في الأسابيع الماضية، تراجعاً تدريجياً في وتيرة تفشي (كورونا)، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق، التي انطلقت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، باستخدام لقاح (سبوتنيك V)، وهو أول لقاح ضد الفيروس التاجي في العالم.