أمير الكويت يُعين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيساً للوزراء

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رام الله - دنيا الوطن

عين أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيساً للوزراء.



وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا): "أمر أميري بتعيين سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم على حضرة صاحب السمو أمير البلاد، لإصدار مرسوم تعيينهم".



وفي وقت سابق، قبل أمير الكويت، استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزراء، وطلب أن يستمر رئيس الحكومة والوزراء في تصريف العاجل كل في شؤون منصبه، إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.