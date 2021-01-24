مندلبليت يقرر إغلاق التحقيق ضد محققي (شاباك) عذّبوا الأسير العربيد





وتعرض العربيد، لتحقيق وتعذيب قاسٍ، بتهمة تنفيذ عملية وقتل مستوطنة، جرى على إثره نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، ودلّت تقارير طبية، كشفت عنها صحيفة (هآرتس) في حينه، أن وضعه الصحي سليم، لكن غداة اعتقاله تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة وكسور في أضلعه، وكدمات تؤكد تعرضه لعنف شديد، ويشتبه بإصابته بنوبة قلبية، وبوجود خطر على حياته، وفق (عكا).





وأصيب العربيد بفشل كلوي، وتم وصله بجهاز تنفس اصطناعي، حيث فتح قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش) تحقيقاً ضد عناصر في (شاباك) الذين حققوا مع العربيد، واشتبهوا بممارسة التعذيب الشديد ضده.





ويشار إلى أمر بحظر النشر حول القضية، صدر لدى بدء تحقيق (ماحاش) وشمل كافة تفاصيل التحقيق، حيث قلص (ماحاش) هذا الحظر الآن، لكن لا يزال أمر حظر النشر سارياً على تفاصيل التحقيق.





واعتبر رئيس (شاباك)، ناداف أرغمان، في بيان أصدره في موازاة قرار مندلبليت، أنه دعم محققي (شاباك) الذين نفذوا مهمتهم بمهنية وبشكل رسمي وبموجب القانون، وبعملهم أنقذوا حياة إسرائيليين كثيرين.

رام الله - دنيا الوطنأصدر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، اليوم الأحد، قرار بإغلاق ملف التحقيق، ضد محققي (شاباك) المشتبهين بممارسة التعذيب الشديد، ضد الأسير الفلسطيني سامر العربيد، المتهم بقيادة خلية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتنفيذ عملية عين بوبين، التي قُتلت فيها فتاة إسرائيلية، في آب/أغسطس عام 2019.