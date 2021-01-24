دولي

(هآرتس): إسرائيل توافق على نشر القبة الحديدية بالخليج

(هآرتس): إسرائيل توافق على نشر القبة الحديدية بالخليج
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، النقاب عن موافقة إسرائيل على نشر بطاريات القبة الحديدية المضادة للصواريخ في عدة دول بمنطقة الخليج العربي.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد: إن إسرائيل وافقت على أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية، بنشر بطاريات القبة الحديدية الإسرائيلية الصنع في منطقة الخليج.

وأضافت الصحيفة، أن هذه الموافقة، جاءت على خلفية توقيع اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول الخليجية، وعلى خلفية التوتر الحاصل مع إيران.

وبحسب (هآرتس)، رفضت المنظومة الأمنية الإسرائيلية، الكشف عن أسماء الدول الخليجية، التي سيتم فيها نشر بطاريات القبة الحديدية.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الجيش الأمريكي، سيقوم بنشر بطاريات القبة الحديدية، التي اشتراها مؤخراً من إسرائيل، في بعض الدول الخليجية.

وأشارت إلى أن أمريكا، ستنشر كذلك بطاريات القبة الحديدية في قواعد عسكرية مختلفة في أوروبا والشرق الأقصى، وسيتم تشغيلها فقط من قبل القوات الأميركية.

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