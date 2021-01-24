نقابة عمال وموظفي مستشفى المقاصد يعلنون الإضراب الشامل ابتداءً من صباح الغد











رام الله - دنيا الوطنأعلنت نقابة عمال وموظفي جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، عن التوقف عن استقال المرضى، ابتداءً من صباح غد الاثنين، وإغلاق أبواب المستشفى.جاء ذلك، في بيان صحفي، أصدرته النقابة، اليوم الأحد، مرجعة سبب القرار إلى تفاقم الأزمة المالية في مستشفى المقاصد، وتراكم الديون على المستشفى، وتأخر صرف رواتب الموظفين لأشهر عديد، وعدم رؤية أو أفق لحل الأزمة المالية من قبل إدارة الجمعية والمستشفى.وأكدت النقابة في بيانها، أنها مستمرة في هذا الإضراب إلى حين إيجاد حل جذري للأزمة، لافتة إلى أن هذا الإضراب شامل ومفتوح وعلى مدار الساعة، ويشمل جميع الحالات المرضية والأقسام الطبية.