شؤون فلسطينية

فلسطين تسجيل 11 حالة وفاة و533 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تسجيل 11 حالة وفاة و533 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، اليوم الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 93.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 7 حالات وفاة في الضفة الغربية في كل من: نابلس 3، ضواحي القدس 1، جنين 1، قلقيلية 1، رام الله والبيرة 1، وفي قطاع غزة 3 وفيات، وفي مدينة القدس 1. 

وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 533 إصابة، سجلت على النحو التالي: سلفيت (23)، طوباس (20)، طولكرم (16)، نابلس (40)، أريحا (8)، الخليل (34)، رام الله والبيرة (49)، بيت لحم (12)، ضواحي القدس (2)، جنين (14)، قلقيلية (1)، وفي قطاع غزة (189)، وفي مدينة القدس (125). 

وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: سلفيت (24)، طوباس (6)، طولكرم (30)، نابلس (29)، أريحا (5)، الخليل (36)، رام الله والبيرة (35)، بيت لحم (0)، ضواحي القدس (90)، جنين (16)، قلقيلية (27)، وفي قطاع غزة (315)، وفي مدينة القدس (127). 

ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 71 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 18 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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