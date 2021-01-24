التنمية: إعادة الصرف لـ 360 أسرة محجوبة لبرنامج التحويلات النقدية بالدفعة المقبلة

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير التنمية الاجتماعية، د.أحمد مجدلاني: إن الحكومة الفلسطينية، تولي اهتماماً بالغاً للرعاية الاجتماعية بالمحافظات الجنوبية، حيث أنهت الوزارة الخميس الماضي، اعادة الصرف لملفات نحو 360 أسرة محجوبة خلال الدفعات السابقة لبرنامج التحويلات النقدية للصرف، خلال الدفعة المقبلة، ويتم العمل على معالجة العديد من الملفات؛ لتصويب أوضاعها وإعادتها للصرف.



وأشار مجدلاني، إلى أن قيمة الدفعات النقدية التي قدمتها الوزارة خلال العام المنصرم 2020 للأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية في قطاع غزة، بلغت 316 مليوناً و858 ألف شيكل، بازدياد واضح بأعداد الأسر والمبالغ المالية عن الحكومات السابقة، حيث تمت إضافة ما يزيد عن 11 ألف أسرة للبرنامج خلال العام 2019 - 2020.



وأضاف أنه على صعيد المساعدات النقدية الطارئة، فقد صرفت الوزارة ما قيمته 558 ألف شيكل لمرضى االسرطان المحولين للعلاج من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وقدمت العديد من المشاريع لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المدرة للدخل بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين و610 آلاف شيكل.



وأوضح وزير التنمية، أنه ومنذ بداية جائحة (كورونا) عملت الوزارة على توفير البرامج والخدمات والمشاريع الصغيرة ،والمساعدات النقدية والعينية والطرود الصحية والقسائم الشرائية للأسر الفقيرة والأسر المتضررة من الجائح بالتنسيق والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.



وأضاف أن وزارة التنمية وبالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين والاتحاد الأوروبي، تنفذ خلال العام الحالي مشروع ترميم المنازل المتضررة ومشروع المساعدات النقدية الذي يحصل من خلاله نحو 3 آلاف أسرة على مبلغ ألف شيكل شهرياً لعدة شهور.



وتابع مجدلاني حديثه عن المشاريع التي تنفذها الوزارة في قطاع غزة، خلال العام الجاري2021 ذلك في اطار تكثيف الاهتمام بالقطاع قائلاً: "الوزارة ستنفذ مشروع إنشاء مركز تدريب مهني في محافظة غزة، وإنشاء وتجهيز مركز حماية ورعاية الطفولة في دير البلح، إضافة لإنشاء وتجهيز مركز إيواء وتأهيل للفئة الهشة من النساء في غزة، وترميم وصيانة وبناء قاعات لمؤسسة الربيع، بتكلفة إجمالية 12 مليوناً و285 ألف شيكل بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، وتنفيذ الهيئة العربية للإعمار، وفي وقت سابق، نفذت الوزارة بالتعاون مع قطر الخيرية مشروع المياه الحلوة والإنارة الآمنة، ومشروع الحماية من الأمطار بمبلغ مليون 600 ألف شيكل".



وقدمت الوزارة بالتعاون مع الشركاء في منظمة (ميرسي كور) وبالشراكة مع المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية، مساعدات نقدية متعددة الاستخدام بقيمة 3 ملايين و211 ألف شيكل، إضافة لمبلغ 35 ألف شيكل من قبل (UNDP)، كما قدم "ائتلاف حماية السكان المتضررين في قطاع غزة من الحرمان للوصول إلى الاحتياجات الملحة، وانتهاكات الحقوق الإنسانية" مساعدات نقدية بقيمة 22 مليوناً و652 ألف شيكل، في حين قدم البنك الدولي مساعدات بقيمة 3 ملايين و361 ألف شيكل.



كما وفرت الوزارة بالتعاون مع الإغاثة الكاثوليكية قسائم شرائية بقيمة 4 ملايين و683 ألف شيكل، كذلك وفرت منظمة العمل ضد الجوع قسائم شرائية بقيمة 47 ألف شيكل، في حين قدمت (أوتشا) وبتنفيذ مؤسسة (أوكسفام) قسائم شرائية ووجبات بقيمة مليون و171 ألف شيكل.



وشكر وزير التنمية، جهود الشركاء المحليين والدوليين، مثمناً دعمهم وتعاونهم لخدمة الأسر الفقيرة والمهمشة في المحافظات الجنوبية.