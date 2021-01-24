مصر: السجن المشدد لـ 23 عنصراً في "الإخوان المسلمين"

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قضت محكمة النقض في مصر، بتأييد السجن المشدد 5 سنوات لـ 23 عنصراً في جماعة الإخوان المسلمين، وبراءة 5 آخرين، في أحداث عنف دمياط.



ووفق صحيفة (اليوم السابع) فقد وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم "الانضمام لجماعة محظورة، والتظاهر دون تصريح، والتحريض والعنف ضد مؤسسات الدولة".



وكانت قوات مباحث مديرية أمن دمياط، ألقت القبض على المتهمين في حملة أمنية بقرية البصارطة، إحدى معاقل "جماعة الإخوان" المحظورة، وبحوزتهم 24 زجاجة مولوتوف وألعاب نارية.