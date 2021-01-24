هشام كحيل: الانتخابات الفلسطينية ستشهد حضورًا عالميًا غير مسبوق

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، اليوم الأحد، على أن اللجنة، تعمل على قدم وساق؛ للتجهيز للعملية الانتخابية في فلسطين، مؤكداً أنّ الانتخابات الفلسطينية المُرتقبة ستشهد حضوراً عالمياً، غير مسبوق.



وقال كحيل في حديث للإذاعة الرسمية: "إنه تم نشر جدول زمني يفصل العملية الانتخابية ومفاصلها، مُشيراً إلى أنّ العملية الانتخابية، تبدأ بتسجيل الناخبين، وهي الفقرة التي نص عليها القانون ومدتها 5 أيام تبدأ في اليوم العاشر من شهر شباط/ فبراير المقبل.



وأضاف: "أنّه تمت دعوة المواطنين خلال مؤتمر صحفي لتحديث سجلاتهم، وتقييد أسمائهم لو كانوا غير مقيدين في سجل الناخبين، وذلك عبر البوابة الإلكترونية، مُوضحاً أنّه بتاريخ 10 من الشهر المقبل، سيتم فتح عدد محدود من مراكز التسجيل؛ لتكون مراكز لتسجيل الناخبين أو الاستعلام أو مراكز للتوعية بهذا الموضوع.



وتابع كحيل: "سيكون أيضاً هناك طواقم متنقلة، وهي عبارة عن أكثر من 600 موظف، يتبع للجنة الانتخابات يجوبون كافة المناطق الفلسطينية، ويدعون الناس لتسجيل أنفسهم".



وأوضح أنّ اليوم، سيتم تسليم رئيس اللجنة، حنا ناصر، دعوة لممثل الاتحاد الأوروبي في القدس، وسيتلو ذلك دعوات أخرى، لافتاً إلى أنّه مع مطلع الأسبوع المقبل سيكون هناك لقاءات مع مجموعات دعم الانتخابات من كافة الدول والمؤسسات المهتمة بالانتخابات، ومع الجامعة العربية، ووحدة الرقابة فيها.