الشقيقان قواسمة من الخليل يدخلان أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

دخل الأسيران الشقيقان حازم صادق القواسمة (42 عاماً)، وشقيقه حاتم (40 عاماً)، من مدينة الخليل، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وقال نادي الأسير، في بيان له، اليوم الأحد: إن الأسير حازم والمحكوم بالسجن 25 عاماً، دخل عامه الـ 20، فيما دخل شقيقه الأسير حاتم المحكوم بالسجن المؤبد، عامه الـ 19 في سجون الاحتلال.



وذكر، أن الأسير حاتم مصاب بالرصاص، وعانى على مدار سنوات اعتقاله من وضع صحي صعب، جراء مماطلة إدارة سجون الاحتلال في تقديم العلاج له، كما وتعرض للعزل الانفرادي لنحو عام في عزل سجن (جلبوع).



يُشار إلى أن الأسيرين فقدا والدتهما وشقيقهما، وهما رهن الاعتقال.