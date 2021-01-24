الاحتلال ينقل الأسير مهران عياد من مستشفى (سوروكا) إلى عيادة الرملة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد: إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، نقلت الأسير مهران عيّاد (35 عاماً)، من مشفى (سوروكا) إلى سجن عيادة الرملة.



وقالت الهيئة في بيان لها: إن الأسير خضع لعملية جراحية في القلب قبل أيام في المستشفى المذكور، بعد تدهور مفاجئ طرأ على وضعه الصحي.



وأوضحت أن الأسير عيّاد معتقل منذ عام 2009، ومحكوم بالسجن 15 عاماً ونصف، ولم يكن يعاني من مشاكل صحية سابقًا، وكان يقبع في سجن (النقب الصحراوي).