دولي

"كورونا عالميا": نحو 2 مليون و131 ألف وفاة و99 مليوناً و338 ألف إصابة

"كورونا عالميا": نحو 2 مليون و131 ألف وفاة و99 مليوناً و338 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 2 مليون ونحو 131 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين أكثر من 99 مليوناً و338 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 71 مليوناً و397 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت، تراجعاً في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة باليوم الذي سبقه، وسُجلت 575 ألفاً و647 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 13,889 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (3,427 وفاة)، والمكسيك (1,440 وفاة)، وبريطانيا (1,348 وفاة)، والبرازيل (1,176 وفاة)، وروسيا (559 وفاة)، وعادت روسيا؛ لتنضم الى القائمة الخماسية من جديد متقدمة بذلك على حساب ألمانيا التي تراجعت من المستوى الخامس عالميا لتستقر عند المستوى السادس بـ(516 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس، التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالمياً، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (172,913 إصابة)، والبرازيل (61,121 إصابة)، وبريطانيا (33,552 إصابة)، وفرنسا (23,924 إصابة)، والمكسيك (23,292 إصابة).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثراً بالجائحة في العالم من حيث الوفيات، هي: أميركا (427,635 وفاة)، والبرازيل (216,475 وفاة)، والهند (153,376 وفاة)، والمكسيك (149,084 وفاة)، وبريطانيا (97,329 وفاة).

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثراً عالمياً من حيث أعداد الإصابات، هي: أميركا (25,566,789 إصابة)، والهند (10,655,435 إصابة)، والبرازيل (8,816,254 إصابة)، وروسيا (3,698,273 إصابة)، وبريطانيا (3,617,459 إصابة).

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