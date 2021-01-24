الاحتلال يمنع تنفيذ أعمال ترميم في قبة الصخرة ويُهدد العاملين بالاعتقال

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رام الله - دنيا الوطن

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، استكمال أعمال ترميم الرخام والدعامات الداخلية، في مصلى قبة الصخرة في حرم المسجد الأقصى المبارك.



وقال مدير لجنة الإعمار في الأقصى، بسام الحلاق: إن قوات الاحتلال، داهمت مصلى قبة الصخرة، ومنعت العاملين من استكمال أعمال الترميم، وهددتهم بالإبعاد وبالاعتقال في حال الاستمرار بالعمل.



وأضاف الحلاق، أن قوات الاحتلال، منعت أمس لجنة الإعمار في الأقصى، من تنفيذ أعمال صيانة وترميم في المصلى المرواني.



واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اقتحام شرطة الاحتلال قبة الصخرة المشرفة، ومنع أعمال الترميم، التي تقوم بها لجنة إعمار المسجد الأقصى داخلها.



وأكد وكيل الوزارة، حسام أبو الرب، أن الاحتلال يهدف إلى الاستيلاء على "الأقصى"، ومنع الجهات المختصة وصاحبة الحق من العمل، مضيفاً أن الاستمرار بهذه الجرائم بدعم من المستوى السياسي الإسرائيلي بشكل علني، يلزم العالم أن يقف عند مسؤولياته، والتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الانتهاكات.



وحذر أبو الرب، من الأخطار الحقيقية المحدقة بالقدس المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى، الأمر الذي يوجب على العرب والمسلمين شعوبًا وحكومات، أن يضعوا هذه القضية على رأس سلّم أولوياتهم.



وبين أبو الرب، أن الاحتلال كثف خلال العام الماضي، من اعتداءاته السافرة بحق المسجد الأقصى، ومنع لجنة الإعمار من القيام بواجباتها، ومارس أبشع أنواع القهر والغطرسة ضد سدنته وحراسة، وموظفي الأوقاف الإسلامية وبحق المصلين، مستغلاً جائحة (كورونا)، لمنع المصلين من الوصول إليه، والسماح للمستوطنين باقتحامه.