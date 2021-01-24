فتح تُدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق العمال الفلسطينيين

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رام الله - دنيا الوطن

دانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية المحافظات الجنوبية، ما أقدم عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي، على ما يسمى ببوابة فرعون الواقعة جنوب محافظة طولكرم، النقطة الفاصلة للخط الأخضر، و ذلك عبر إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع على عمالنا البواسل، الأمر الذي أدى إلى استشهاد العامل فؤاد سبتي جودة، من بلدة عراق التاية شرق مدينة نابلس.



وقال جمال عبيد، عضو الهيئة القيادية العليا، مفوض الاتحادات والنقابات العمالية، بأن الاعتداءات المتكررة على عمالنا البواسل من قبل جنود الاحتلال، منذ النكسة حتى الآن، مروراً بمذبحة (ريشون لتسيون) وغيرها الكثير، يرتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية



وطالب عبيد، الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ووزارة العمل الفلسطينية، بضرورة وأهمية توثيق هذه الجرائم من أجل ملاحقة إسرائيل قانونياً، من خلال الاتحاد الدولي للعمال، ومحكمة الجنايات الدولية.



وقدم التعازي والمواساة لأسرة الشهيد فؤاد جودة، وكل عوائل شهداء لقمة العيش الأبرار، وتمنى الإفراج الفوري عن العمال الأسرى، وكل أسرى الثورة الفلسطينية.



وحيا عبيد، صمود الطبقة العاملة، والتفافها حول القيادة الفلسطينية في مواجهة كل مشاريع التصفية، التي تهدد مشروعنا الوطني.