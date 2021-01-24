الأوقاف تستنكر اقتحام شرطة الاحتلال قبة الصخرة ووقف أعمال الترميم

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رام الله - دنيا الوطن

استنكر وكيل وزارة الأوقاف، حسام ابو الرب، اقتحام شرطة الاحتلال لقبة الصخرة المشرفة ومنعها أعمال الترميم، التي تقوم بها لجنة إعمار المسجد الأقصى داخل مصلى قبة الصخرة، مؤكداً رفضه المطلق لسياسة المحتل بالتدخل بشؤون المسجد، الذي يهدف إلى إحكام السيطرة عليه، ومنع الجهات المختصة وصاحبة الحق من العمل، مضيفا أن الاستمرار بهذه الجرائم بين الحين والآخر، وبمباركة من المستوى السياسي الإسرائيلي وبشكل علني، يلزم العالم، أن يقف عند مسؤولياته، وأن يتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الإنتهاكات.



وجدد أبو الرب دعوته للعرب والمسلمين، بالتحرك لإنقاذ القدس ومسجدها الأقصى، قائلاً: "لقد حذرنا وما زلنا نحذر من الأخطار الحقيقية المحدقة بالمسجد الأقصى والقدس، الأمر الذي يوجب على العرب والمسلمين شعوبًا وحكومات، أن يضعوا قضية القدس والمسجد الأقصى على رأس سلّم أولوياتهم، لحمايته من هذه الأخطار".



وبين أبو الرب، أن الاحتلال كثف خلال العام الماضي من تدخله السافر بالمسجد الأقصى، وأكثر من مرة منع لجنة الإعمار من القيام بواجباتها، ومارس أبشع أنواع القهر والغطرسة ضد سدنته وحراسة، وموظفي الأوقاف الإسلامية، وبحق المصلين، واستغل جائحة (كورونا) للانفراد به عبر منعه المصلين من كافة المناطق الوصول إليه، وبنفس الوقت يسامح وبحرية لسوائب مستوطنيه من تدنيسه.