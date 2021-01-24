شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من جنين ويداهم مناطق بالضفة

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من جنين ويداهم مناطق بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، ثلاثة شبان من بلدة قباطية شرقي جنين، فيما داهمت مناطق أخرى في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من أحمد أبو فراشة، ومجدي الكزحة، وجهاد أبو الرب من قباطية، أثناء تواجدهم في جبل الدامون، وتم حرق وتفجير سيارتهم بالكامل.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة بيت فجار قضاء بيت لحم وبلدة العيسوية في القدس المحتلة.

 ومساء أمس أغلق المستوطنون، وتحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، مفترق (غوش عتصيون) جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين، احتشدوا على مفترق (غوش عتصيون)، رافعين الأعلام الإسرائيلية، وأغلقوه أمام حركة مركبات المواطنين من وإلى محافظة الخليل.

كما واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفاد الناشط الإعلامي حمد طقاطقة، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة، وأمطرت منازل المواطنين بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأضاف أن قوات الاحتلال، استولت على تسجيلات كاميرات المراقبة من المحال التجارية.

ومن الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال، تقوم بحملات دهم وتفتيش يومية لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، ترهب خلالها المواطنين وخاصة الأطفال والنساء، وتخرب محتوياتهم وممتلكاتهم.

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