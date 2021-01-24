شؤون فلسطينية

قطاع غزة يُسجل انخفاضًا ملموسًا بإصابات ووفيات (كورونا)

قطاع غزة يُسجل انخفاضًا ملموسًا بإصابات ووفيات (كورونا)
غزة - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن تسجيل حالة وفاة واحدة، و189 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بعد إجراء 2137 فحصًا مخبريًا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الصحة: إنها سجلت 315 حالة تعافٍ جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، مبينة أن إجمالي حالات التعافي، وصل إلى 43966 حالة.

وأشارت إلى أن إجمالي المصابين التراكمي، وصل إلى 49644 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة 5170 حالة.

وبينت صحة غزة، أن إجمالي عدد الوفيات، جراء فيروس (كورونا) بلغت 508 حالات.

وأوضحت، أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى، وصل إلى 139حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 68 حالة.

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