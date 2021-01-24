مركزية (فتح) تعقد اليوم اجتماعًا برئاسة أبو مازن

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تعقد اللجنة المركزية لحركة (فتح) اجتماعاً، اليوم الأحد، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.



ومن المقرر، أن تناقش اللجنة المركزية، كافة التفاصيل المتعلقة بالانتخابات العامة، وما هو المطلوب من الأطر القيادية والتنظيمية للحركة، والسياسيات التي ستوضع لترتيب العملية الانتخابية.