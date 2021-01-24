إسرائيل تخشى طفرات (كورونا) القادمة من مطار (بن غوريون)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الحكومة ستنظر اليوم الأحد، في إمكانية إغلاق مطار (بن غوريون) الدولي لمدة أسبوعين؛ لمنع انتشار طفرات فيروس (كورونا) في ظل التخوف الإسرائيلي من هذه الطفرات.



وقال مكتب نتنياهو: "عقد نتنياهو اجتماعات نهاية الأسبوع بشأن تشغيل مطار (بن غوريون)، وسيقدم يوم الأحد إلى الحكومة اقتراحاً بوقف الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل لمدة أسبوعين، لمنع تفشي طفرات أخرى لفيروس (كورونا)".



وأوضح أن القيود، بما في ذلك الحظر على وصول ومغادرة رحلات الركاب الإسرائيلية والأجنبية، ستدخل حيز التنفيذ بموافقة الحكومة، وستظل سارية لمدة 14 يوماً.