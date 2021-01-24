العراق: مقتل 11 عنصرًا من "الحشد الشعبي" في مواجهات عنيفة مع تنظيم الدولة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وكالة (فرانس برس) مقتل 11 عنصراً من الحشد الشعبي، إثر مواجهات عنيفة مع تنظيم الدولة، أمس السبت.



واندلعت مواجهات عنيفة، جرت بين قوات الحشد الشعبي، وتنظيم الدولة، في محافظة صلاح الدين شمالي العراق.



وأكد الحشد في بيان، أن "منتسبي اللواء 22، خاضوا مواجهات عنيفة في منطقة العيث شرق صلاح الدين".