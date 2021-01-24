مصر: فرض حظر التجول في مناطق شمالي سيناء

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قراراً بفرض نظام حظر تجول جزئي في بعض مناطق شمال سيناء، اعتباراً من 24 كانون الثاني/ يناير الجاري.



ووفق جريدة (الأهرام)، نص القرار على فرض حظر التجول في المنطقة المحددة شرقاً من تل رفح مروراً بخط حدود الدولة، وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش مروراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوباً من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود.



وأضافت الجريدة: "يقضي القرار بأن تكون توقيتات حظر التجول من 19:00 وحتى 06:00، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان، وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون من الساعة 01:00 وحتى الساعة 05:00 من صباح نفس اليوم".



ويعمل بالقرار اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح الأحد 24 كانون الثاني/ يناير الجاري، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ بموجب قرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، رقم 19 لسنة 2021 لمدة ثلاثة أشهر.