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الإحصاء: ارتفاع الصادرات السلعية المرصودة بنسبة 18% خلال شهر نوفمبر

الإحصاء: ارتفاع الصادرات السلعية المرصودة بنسبة 18% خلال شهر نوفمبر
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن الصادرات خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، من العام 2020، ارتفعت بنسبة  18% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 24% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2019، حيث بلغت قيمتها 117.1 مليون دولار أمريكي.

وأشار الإحصاء، إلى أن الصادرات إلى إسرائيل، ارتفعت خلال شهر تشرين ثاني من عام 2020 بنسبة 6% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 77% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر تشرين ثاني من عام 2020. كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 94% مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغت قيمتها 26.4 مليون دولار أمريكي.

الواردات السلعية

انخفضت الواردات خلال شهر تشرين ثاني من عام 2020 بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 5% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2019، حيث بلغت قيمتها 448.9 مليون دولار أمريكي.

ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر تشرين ثاني من عام 2020 بنسبة 3% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 56% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تشرين ثاني من عام 2020. بينما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 8% مقارنة مع الشهر السابق.

الميزان التجاري للسلع المرصودة

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 8% خلال شهر تشرين ثاني من عام 2020 مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفض بنسبة 12% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2019، حيث بلغ العجز 331.8 مليون دولار أمريكي.

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