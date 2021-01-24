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شاهد كيف أمضى ترامب أول عطلة نهاية أسبوع له كرئيس سابق للولايات المتحدة

شاهد كيف أمضى ترامب أول عطلة نهاية أسبوع له كرئيس سابق للولايات المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
تحدثت وسائل إعلام أمريكية وبريطانية، عن الشكل الذي أمضى دونالد ترامب، أول عطلة نهاية أسبوع له، كرئيس سابق للولايات المتحدة، حيث ظل منغمساً في هوايته المفضلة، لعب الغولف، في ناديه "ويست بالم بيتش" بفلوريدا.

ووفق صحيفة (ديلي ميل) فقد شوهد ترامب، وهو يلعب جولتين من الغولف، أمس السبت، في ملعب غولف ويست بالم بيتش، أحدى أفضل وجهاته لقضاء العطلات بعيداً عن البيت الأبيض.

وارتدى الرئيس الأمريكي السابق قبعة حملته الانتخابية الحمراء، التي تحمل شعار "اجعل أمريكا عظيمة مجدداً"، (Make America Great Again)، وقميص بولو أبيض أثناء لعب الغولف، قبل أن يتم نقله إلى منتجع (مارالاغو) في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، مقر إقامته الجديد الدائم.

ولدى عودته للمنتجع، وجد ترامب حشداً صغيراً من المؤيدين بانتظاره، كان بعضهم يحمل أعلاماً أمريكية، بالإضافة إلى لافتات كُتب عليها: "لا يزال رئيسي!" و"فاز ترامب!"


 




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