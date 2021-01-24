"ماهر البيطار" أول فلسطيني يعمل في مجلس الأمن القومي الأمريكي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت إدارة جو بايدن، عن تعيين الأميركي من أصل فلسطيني ماهر البيطار، مديراً لجهاز الاستخبارات في مجلس الأمن القومي الأميركي.



وذكرت وسائل إعلام أميركية، أن البيطار الذي شغل منصب المستشار العام للديمقراطيين في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، سيكون ضمن قيادة مجلس الأمن القومي في إدارة الرئيس جو بايدن.



وكان البيطار عمل سابقاً في مجلس الأمن القومي مديراً للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.



يذكر، أنه تم تعيين ريما دودين، وهي من أصول فلسطينية، في منصب نائب مدير مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض.