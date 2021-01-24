إسرائيل: لن ندخل في أي أزمة مع إدارة بايدن

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رام الله - دنيا الوطن

قال جلعاد أردان، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، اليوم الأحد: إن حكومة بنيامين نتنياهو، لن تدخل في أي أزمة مع الإدارة الأميركية الجديدة، بقيادة جو بايدن، على الرغم من رغبته في العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني.



وأكد أردان في مقابلة مع صحيفة (واشنطن بوست)، كما ذكرت القناة الإسرائيلية السابعة، على ضرورة عدم تحويل كل خلاف إلى أزمة.



وأضاف: "علاقتنا مع الولايات المتحدة، وقيمنا ومصالحنا المشتركة عميقة وقوية، لدرجة أنه يمكننا في بعض الأحيان الاتفاق أو الاختلاف".