ياسر الوادية يُطالب بتوحيد جميع قوائم المستقلين للانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

طالب الدكتور ياسر الوادية، عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس تجمع الشخصيات المستقلة في فلسطين والشتات، بتوحيد جميع قوائم المستقلين في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية؛ لخوض انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني.



وأكد الوادية، أن الفترة المقبلة، حاسمة في تاريخ الشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته، وذلك يستوجب توحيد كافة الطاقات والنخب من علماء المسلمين ورجال الدين المسيحيين ورجال الأعمال والاكاديمين والمثقفين والكتاب والشباب والمرأة وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، في كل محافظات الوطن.



وشدد الوادية على أهمية التصدي الجدي لكل من يحاول تهميش دور الشخصيات المستقلة، مؤكداً جاهزية التجمع للشروع فوراً بفتح قنوات التواصل بين كل الأطراف؛ لتوحيد جهود المستقلين من أجل تغيير المعادلة القائمة على المحاصصة على أساس حزبي، والتي من شأنها إعادة إنتاج الواقع المرير، الذي عاني منه شعبنا الفلسطيني طوال السنوات الماضية، و أثر سلباً على القضية الفلسطينية برمتها.