"هنية" يتلقى رسالة شكر من زوجة الراحل "عزمي نصار"

رام الله - دنيا الوطنتلقى عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رسالة شكر من زوجة الراحل عزمي نصار المدير الفني السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم، بعد إطلاق اسم الراحل نصار على قاعات التدريب بمجمع فلسطين الرياضي.كما تابعت إذاعة شمس وقناة " احنا tv" من مدينة الناصرة شمال فلسطين المحتلة عبر اتصال هاتفي مع عبد السلام هنية افتتاح القاعات وتخليد ذكرى الراحل نصار.وكانت زوجة الراحل نصار عبرت عن تقديرها واحترامها لخطوة المجلس الأعلى، وجاء في رسالتها:" أخي عبد السلام أسعد الله أوقاتك وصلني خبر افتتاح قاعات التدريب في غزة وإطلاق اسم الراحل الكابتن عزمي نصار، أتوجه لكم بتقديري وإحترامي، شاكرة الله ثم إياكم على محبتكم للراحل وتخليد اسمه فهذا الحدث الكبير بالنسبة لنا كعائلة عزمي نصار يعزينا ويصبرنا.بإسمي وبإسم عائلتي - عائلة الكابتن عزمي نصار نتوجه بالشكر لكم أخي العزيز ولكل من ساهم بإنجاز هذا المشروع".كما عبر نزار يونس مدير عام قناة "احنا tv" ومدير إذاعة شمس عن شكرهما أيضا لهذه الخطوة وأكدا أنها تبرهن على عمق علاقة الشعب الفلسطيني ووفاءه لأبناءه.