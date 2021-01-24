(أمان) يُحذر من ظهور طفرة إسرائيلية لفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

حذر تقرير رسمي لشعبة المخابرات الإسرائيلية (أمان)، من تطور طفرة إسرائيلية محلية لفيروس (كورونا) قد تنتشر بسرعة كبيرة، وتسجل أعدادًا كبيرة من الإصابات في الفترة المقبلة.



ووفق ما نقل موقع صحيفة (يديعوت آحرنوت) فقد قال (أمان): إنه فات الآوان لوقف انتشار الطفرة البريطانية التي تغلغلت بشكل كبير، موصيًا مجلس الأمن القومي، بالعمل على ضرورة إعادة عزل جميع العائدين من الخارج، حتى وإن كانوا تعافوا من (كورونا) أو تم تطعيمهم.



وأكد التقرير، أن الطفرة البريطانية، لم يعد يمكن إيقاف انتشارها في إسرائيل، مشيرًا إلى أن هناك سلالة طفرات جديدة تظهر في دول مختلفة من العالم، وأصبح التحكم فيها صعبًا للغاية.



فيما أكد التقرير على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد وتجنب التجمعات، حتى وإن استمرت عملية التطعيم باللقاح.