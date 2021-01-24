حركة (فتح) تُعلن نتائج انتخابات إقليم نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت حركة فتح- إقليم نابلس، نتائج انتخابات الإقليم التي جرت امس السبت، تحت إشراف قيادة الحركة، وبمشاركة واسعة من أعضاء المؤتمر الرابع، الذين بلغ عددهم 2430 عضواً حيث بلغت نسبة الاقتراع 94.1%، وهي من أعلى نسب المشاركة في الانتخابات، التي جرت في حركة (فتح).



وكان جهاد رمضان، أمين سر الحركة في محافظة نابلس، قد أعلن أن 44 مرشحاً، تنافسوا على خمسة عشر مقعداً، هي عدد مقاعد الإقليم، والتي جرت في جو ديمقراطي، وبحضور عدد من الصف الأول لقيادة حركة فتح، وجرت في مدرسة كمال جنبلاط في مدينة نابلس.



وأعلن محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح النتائج النهائية للانتخابات، وكانت على النحو التالي:



1- محمد حمدان أبو المعتز.



2- مهدي ذوقان.



3- انور حسونة.



4- تمام خضر.



5- سعيد الزبيدي.



6- سماح الخاروف.



7- سمير الشخشير.



8- معمر أبو كشك.



9- نضال مليطات.



10- ناصر جوابرة.



11- مي قرادة.



12- حاتم مسلم.



13- أحمد أبو سلطح.



14- سهيل أبو ميالة.



15- غسان دغلس.