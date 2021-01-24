الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من قباطية جنوب جنين
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين من بلدة قباطية جنوب جنين.
وذكر مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، أن قوات الاحتلال، اقتحمت قباطية، واعتقلت: أحمد أبو الرب، وجهاد أبو الرب، ومجدي كميل، أثناء تواجدهم بمركبة في منطقة جبل الدامون بالبلدة.
وقالت مصادر محلية في البلدة: إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، دون وقوع إصابات.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين من بلدة قباطية جنوب جنين.
وذكر مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، أن قوات الاحتلال، اقتحمت قباطية، واعتقلت: أحمد أبو الرب، وجهاد أبو الرب، ومجدي كميل، أثناء تواجدهم بمركبة في منطقة جبل الدامون بالبلدة.
وقالت مصادر محلية في البلدة: إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، دون وقوع إصابات.
التعليقات