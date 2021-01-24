الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من قباطية جنوب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين من بلدة قباطية جنوب جنين.



وذكر مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، أن قوات الاحتلال، اقتحمت قباطية، واعتقلت: أحمد أبو الرب، وجهاد أبو الرب، ومجدي كميل، أثناء تواجدهم بمركبة في منطقة جبل الدامون بالبلدة.



وقالت مصادر محلية في البلدة: إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، دون وقوع إصابات.