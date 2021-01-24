استشهاد عامل فلسطيني بعد استهدافه بقنابل الغاز من قبل جنود الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أستشهد صباح اليوم، المواطن فؤاد جودة، من بلدة عراق التايه بنابلس، خلال محاولته العبور إلى الداخل المحتل؛ للعمل عبر فتحة فرعون بالقرب من طولكرم.



واستشهد جودة، بعد استهداف جنود الاحتلال عدداً من العمال بالغاز المسيل للدموع، بالقرب من فتحه فرعون قرب طولكرم؛ الأمر الذي أدى لاستشهاد العامل بسكته قلبية نتيجة اختناقه.