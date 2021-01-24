شؤون فلسطينية

3 وفيات و48 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القدس

3 وفيات و48 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القدس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الدكتور علي الجبريني، عضو "وحدة مكافحة (كورونا)" بالقدس المحتلة، تسجيل 3 وفيات و48 إصابة جديدة بـ (كورونا) في القدس المحتلة.

وبين الجبريني، أن الأرقام المنخفضة، بأعداد الإصابات بفيروس (كورونا) في مدينة القدس خلال الأيام الثلاثة الماضية، تشيع أجواء من التفاؤل في الوسط المقدسي، جنباً إلى جنب مع حملة اللقاحات المكثفة، بإمكانية عودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها مع مزيد من الصبر، واستمرار تطبيق التعليمات الصحية بحذافيرها.

وشهدت المدينة يوم الخميس، تسجيل 45 إصابة، الجمعة 32 إصابة، واليوم 48 إصابة أي ما مجموعه 125 إصابة مقابل 130 حالة شفاء، ليصل عدد الحالات النشطة إلى 891 إصابة.

كما أعلن الجبريني عن تسجيل ثلاث وفيات في أحياء:  راس العامود، بيت حنينا وحي عناتا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 185.

وختم الجبريني، مناشداً المقدسيين في المدينة للالتزام  بالتعليمات الصحية، حرصاً على تحقيق الغاية المرجوة، نحو مزيد من الانخفاض بالإصابات والتخلص من الوباء.

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