أجواء غائمة وباردة رغم ارتفاع درجات الحرارة

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رام الله - دنيا الوطن

يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً إلى صافٍ، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وهذه الليلة: يكون الجو شديد البرودة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الاثنين 2021/01/25: يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الثلاثاء 2021/01/26: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو بارداً نسبياً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الأربعاء 2021/01/27: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو بارداً نسبياً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .