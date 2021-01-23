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لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
واصل لبنان اليوم السبت، تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19). 

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 52 وفاة و4176 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الاصابات منذ الـ21 من فبراير العام الماضي، وصل إلى 276587 حالة في حين بلغ العدد الإجمالي للوفيات 2280.

وقرر مجلس الوزراء اللبناني أول أمس، تمديد الإغلاق العام في البلاد حتى الثامن من شباط/فبراير القادم في إطار إجراءات التصدي لتفشى وباء (كورونا).

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