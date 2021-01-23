قبالة سواحل نيجيريا.. قراصنة يحتجزون سفينة حاويات تركية

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

احتجز قراصنة، اليوم السبت، سفينة حاويات تركية أثناء إبحارها في خليج غينيا قبالة سواحل نيجيريا.



وقال رئيس مجموعة المخاطر (إيوس ريسك)، ديفيد جونسون، في بيان، إن السفينة تحمل اسم "موزارت" ومملوكة لشركة "بودن (Boden)" للشحن مقرها إسطنبول، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).



وأوضح أن السفينة تعرضت لهجوم قراصنة بينما كانت على بعد 100 ميل بحري قبالة "ساو تومي" عاصمة جمهورية ساو تومي وبرينسيب، في خليج غينيا.



وأضاف البيان، أن السفينة التي يتكون طاقمها من 19 شخصا، كانت متجهة من مدينة "لاغوس" في نيجيريا إلى مدينة "كيب تاون" في جنوب إفريقيا.



وبين أنه تم احتجاز السفينة مع ثلاثة من أفراد طاقمها، واختطاف 15 منهم، وقتل واحد.



وقال القبطان الرابع للسفينة، فرقان يارن، في تسجيل صوتي تم نشره في منصة "تويتر": "أقود السفينة دون معرفة وجهتي. لقد فصلوا (القراصنة) جميع الكابلات، لا شيء يعمل سوى الرادار. أقود السفينة على المسار الذي أعطوه لي (القراصنة)".