الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة اليوم، القبض على ستة أشخاص فارين من وجه العدالة، صادر بحقهم أوامر حبس؛ لعدم دفع الدين بقيمة 77 ألف شيكل، وصادر بحق أحدهم حكم غيابي بالسجن خمس سنوات بتهمة الشروع بالقتل في ضواحي القدس المحتلة.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن شرطة ضواحي القدس، وخلال متابعتها المستمرة للمطلوبين للعدالة، قبضت على ستة أشخاص فارين من وجه العدالة، من بينهم شخص صادر بحقه حكم غيابي بالسجن خمس سنوات، بتهمة الشروع بالقتل.



وأكدت، أنه تم التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.