شؤون فلسطينية

بيت لحم: مستوطنون يغلقون مفترق (غوش عتصيون) ومواجهات في بيت فجار

بيت لحم: مستوطنون يغلقون مفترق (غوش عتصيون) ومواجهات في بيت فجار
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أغلق مستوطنون، مساء اليوم السبت، وتحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، مفترق (غوش عتصيون)، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين احتشدوا على مفترق غوش عتصيون، رافعين الأعلام الإسرائيلية، وأغلقوه أمام حركة مركبات المواطنين من وإلى محافظة الخليل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي سياق متصل، اندلعت، مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفاد الناطق الإعلامي حمد طقاطقة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأمطرت منازل المواطنين بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأضاف أن قوات الاحتلال استولت على تسجيلات كاميرات المراقبة من المحال التجارية.

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