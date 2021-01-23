حكومة الاحتلال تصادق على اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية مع المغرب يوم الأحد





ووفق القناة فإن المصادقة من قبل الحكومة، سيتسبق عرض الاتفاقية على (كنيست) للمصادقة عليها.



وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في 25 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن اتفاق بين المغرب وإسرائيل لتطبيع العلاقات بينهما بشكل كامل.





يأتي ذلك بعد عدة اتفاقيات مماثلة تم إبرامها بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والسودان، وذلك برعاية أمريكية.





رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن حكومة الاحتلال ستصادق غداً على اتفاق التطبيع بين تل أبيب والرباط.