إسرائيل: وفاة حاخام بفيروس (كورونا) رغم تلقيه التطعيم وتخوفات من طفرة مقاوِمة للقاح

وفاة حاخام بفيروس كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد موقع (القناة 7) الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بوفاة حاخام، بفيروس (كورونا) المستجد.



ووفق القناة، فإن الحاخام، موشيه فايسمان، (81 عاماً) توفي، رغم تلقيه الجرعة الثانية من لقاح لقاح (كورونا).



من جهة أخرى، أفاد مرسلة قناة (كان)، جيلي كوهين، بأنه في شعبة (أمان) يحذرون من أنه قد تؤدي حملة التطعيم ضد (كورونا) بالتوازي مع تفشي المرض إلى ظهور طفرة إسرائيليّة تقاوم اللقاح.



وأفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يعقد الليلة نقاشاً حول تفشي (كورونا).



ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة: إن نتنياهو سيدعم الإغلاق الفوري لمطار بن غوريون، للحد من تفشي طفرات (كورونا).



وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تشخيص 7316 مريضاً بفيروس (كورونا) أمس، فيما بلغت نسبة النتائج الإيجابية 8.8% بعد إجراء حوالي 86 ألف فحص مخبري.



وتوفي أيضاً 40 شخصاً من جراء مضاعفات الفيروس، ليرتفع إجمالي الضحايا في إسرائيل إلى 4326.