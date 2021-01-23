سلطات الاحتلال تجرف أراضٍ جنوب بيت لحم

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

جرفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أراضٍ في قرية المعصرة، جنوب بيت لحم.



وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، بأن قوات الاحتلال جرفت أراضي المواطن سليمان موسى بريجية قرب مستوطنة (مجدال عوز) الجاثمة على أراضي بلدة بيت فجار، وتبلغ مساحتها ثلاثة دونمات.