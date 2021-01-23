(معاريف): نتنياهو يدعم الإغلاق الفوري لمطار "بن غوريون"
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو يعقد الليلة نقاشاً حول تفشي (كورونا).
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة: إن نتنياهو سيدعم الإغلاق الفوري لمطار "بن غوريون"، للحد من تفشي طفرات (كورونا).
وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تشخيص 7316 مريضاً بفيروس (كورونا) أمس، فيما بلغت نسبة النتائج الإيجابية 8.8 % بعد إجراء حوالي 86 ألف فحص مخبري.
وتوفي أيضا 40 شخصاً من جراء مضاعفات الفيروس، ليرتفع اجمالي الضحايا في إسرائيل الى 4326.
أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو يعقد الليلة نقاشاً حول تفشي (كورونا).
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة: إن نتنياهو سيدعم الإغلاق الفوري لمطار "بن غوريون"، للحد من تفشي طفرات (كورونا).
وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تشخيص 7316 مريضاً بفيروس (كورونا) أمس، فيما بلغت نسبة النتائج الإيجابية 8.8 % بعد إجراء حوالي 86 ألف فحص مخبري.
وتوفي أيضا 40 شخصاً من جراء مضاعفات الفيروس، ليرتفع اجمالي الضحايا في إسرائيل الى 4326.
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