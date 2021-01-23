(معاريف): نتنياهو يدعم الإغلاق الفوري لمطار "بن غوريون"

بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو يعقد الليلة نقاشاً حول تفشي (كورونا).



ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة: إن نتنياهو سيدعم الإغلاق الفوري لمطار "بن غوريون"، للحد من تفشي طفرات (كورونا).



وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تشخيص 7316 مريضاً بفيروس (كورونا) أمس، فيما بلغت نسبة النتائج الإيجابية 8.8 % بعد إجراء حوالي 86 ألف فحص مخبري.



وتوفي أيضا 40 شخصاً من جراء مضاعفات الفيروس، ليرتفع اجمالي الضحايا في إسرائيل الى 4326.